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التعريف ببرنامج "الدراسات المتحفية والتراث وإدارة الثقافة".. ورشة عمل بجامعة حلوان

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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ينظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان ندوة تعريفية للإلتحاق ببرنامج الدراسات المتحفية والتراث وإدارة الثقافة المُقدم من هيئة فولبرايت الوطنية Binational Fulbright Commission للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويعقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ورشة العمل الإفتراضية Online Webinar، بالتعاون مع هيئة فولبرايت الوطنية بمصر Binational Fulbright Commission، وذلك لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب البحث وذلك للدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الدراسات المتحفية والتراث وإدارة الثقافة. كما سيتم توضيح كافة الشروط للمنح المتاحة مع تقديم الدعم الفنى لمن يرغب فى التقدم لتلك المنح.

أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية للتعرف على البرامج الجديدة التي تقدمها الدول المانحة للمجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من هذه البرامج والورش المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، وهو ماتيسره الجامعة حيث يعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على البرامج العلمية الجديدة  لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

كما أوضحت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن البرامج المقدمة هي فرصة عظيمة للدراسة والبحث بالجامعات ومراكز البحث ذات المراكز المتقدمة عالميًا.

يعقد اللقاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب حيث سيتم عقد الورشة الافتراضية يوم الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021م، الساعة الخامسة مساءًا، من خلال برنامج Zoom من خلال اللينك التالي:
Meeting Link: https:us02web.zoom.usj81678929396?pwd=bG4vbXY5NzEzTlBoZFVGQWMvd01zZz09 
Meeting ID:   816 7892 9396
Code:  027173
وعلى الراغبين فى المشاركة ملئ الاستمارة التالية لمن يرغب فى الحضور:
https:forms.glePpRzDAMfPHGm7odj8

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