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كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة إحدى الشركات بالقاهرة

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة إحدى الشركات بالقاهرة وتحديد وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى) من داخل الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (عامل سابق بذات الشركة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب
"كسر الباب"، كما أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه بقيام المجنى عليه بالإحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك توجه للشركة محل البلاغ وتمكن من الدخول والإستيلاء على الخزينة الحديدة وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار، كما تم بإرشاده ضبط الخزينة الحديدية وبداخلها المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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