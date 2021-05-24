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انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الاقصر وحفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مراسم انطلاق، شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وانطلقت الشعلة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، مرورًا بطريق الكورنيش وصولًا لميدان ابو الحجاج بوسط المدينة.

وأكد نائب المحافظ على أن أولمبياد الطفل المصرى يجسد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراته من خلال تنظيم العديد من المبادرات التي تعمل على إخراج طاقة الشباب في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم.
ومن جانبه اكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر أن إقامة هذه الأولمبياد تعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، كما يسهم فى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم، مقدما الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء العاصمة.

وتعد النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"
انطلاق شعلة أولمياد الطفل المصري بمحافظة الأقصر "صور"

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