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فقيه قانوني يكشف مصير سفينة "إيفرجيفن" بعد التحفظ عليها (فيديو)
الإثنين 24/مايو/2021 - 11:50 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، مصير سفينة إيفرجيفن، بعد حكم المحكمة الاقتصادية بالتحفظ عليها.
وقال "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن المحكمة أصدرت قرارا برفض تظلم الشركة المالكة للسفينة لإلغاء أمر الحجز، وهو ما يعني عدم قدرة السفينة على المغادرة، لافتا إلى أن أمر الحجز ساري على السفينة والبضائع المحملة عليها.
وأشار إلى أن السفينة لن تستطيع المغادرة بدون إجراء تسوية مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن أفضل حل للشركة المالكة إنهاء النزاع بالتصالح العادل، قبل إصدار الحكم النافذ من المحكمة الابتدائية يوم 5 يونيو بتثبيت الحجز.
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