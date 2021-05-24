فقيه قانوني يكشف مصير سفينة "إيفرجيفن" بعد التحفظ عليها (فيديو)

كشف الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، مصير سفينة إيفرجيفن، بعد حكم المحكمة الاقتصادية بالتحفظ عليها.





وقال "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن المحكمة أصدرت قرارا برفض تظلم الشركة المالكة للسفينة لإلغاء أمر الحجز، وهو ما يعني عدم قدرة السفينة على المغادرة، لافتا إلى أن أمر الحجز ساري على السفينة والبضائع المحملة عليها.



