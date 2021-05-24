ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة



ضبط (2٫22 طن"دواجن – لانشون") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.



ضبط (25 طن"أرز أبيض"معبأة داخل شكائر وعبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 40000 عبوة فارغة مستلزمات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (8 طن"مخللات – ملح طعام") معبأة داخل براميل وشكائر بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات) بمحافظة الدقهلية.



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج).. وبحوزته (2٫15 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (1٫7 طن "سكر تموينى"- 300 عبوة زيت تموينى) مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم.



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة).. لإستيلائه على (427٫651 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة).. وبحوزته (455 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها).



ضبط (2 طن"صابون سائل") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (37٫4 طن"أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة،.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية: