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الأهلي يجري مسحة طبية في قطر

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:50 ص
مسحة طبية
مسحة طبية
علي نبوي
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أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية فور وصولها إلى فندق الإقامة في قطر قبل الدخول في فقاعة طبية؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان على بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار الدوحة، في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة شاقة استغرقت قرابة11 ساعة من مطار جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، ثم التوقف «ترانزيت» في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل مواصلة الرحلة إلى قطر. 

وغادرت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج ظهر أمس الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل الفريق من خلالها إلى الدور نصف النهائي في البطولة، بعد الفوز في مجموع اللقاءين؛ «الذهاب والعودة» بنتيجة3-1.

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