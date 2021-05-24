Advertisements

ضبط (2731) قضية متنوعة في ٢٤ ساعة

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (2731) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3760) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات
شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية)
عن ضبط (237) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضية.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (17) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات).
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1180) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ يوم

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

يوفنتوس يوضح سبب جلوس رونالدو على الدكة في لقاء بولونيا

منذ أقل من ساعتين

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 6 ساعات

هالة صدقي مُدافعة عن يسرا:" اشمعنا الهجوم عليها هي بالتحديد"

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين تمنى فيرجسون تدريبهم في مسيرته

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج عن القانون

ضبط 3117 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

ضبط 2974 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

ضبط (3041) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية

ضبط (3049) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»