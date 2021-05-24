Advertisements

منع القادمين من الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال من دخول البحرين

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

علقت السلطات في البحرين، دخول المسافرين القادمين من الهند، وباكستان، وسيريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، المدرجة على القائمة الحمراء، بداية من اليوم الإثنين.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، استثنت البحرين، من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، المطالبين بالحجر الصحي الاحترازي 10 أيام في مساكنهم، أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، مع إبراز شهادة فحص PCR معتمدة قبل الصعود للطائرة ،والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهند البحرين

أخبار تهمك

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يوضح سبب جلوس رونالدو على الدكة في لقاء بولونيا

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

هالة صدقي مُدافعة عن يسرا:" اشمعنا الهجوم عليها هي بالتحديد"

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 6 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 16 ساعة

4 لاعبين تمنى فيرجسون تدريبهم في مسيرته

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. حقيقة رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

البحرين تتخذ قرارًا عاجلًا ضد المواطنيين القطريين

الخارجية البحرينية تعلن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس "كورونا"

البحرين.. الطيران المدني يقرر تمديد إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار دبي

الخطوط البريطانية تستأنف الرحلات الجوية إلى الكويت

دول منعتها الكويت من دخول أراضيها.. تعرف عليها

الإمارات تمنح الوالدين إجازة مدفوعة 5 أيام لرعاية الأطفال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»