باحث في الفيروسات: فترة حضانة الفطر الأسود تصل لـ10 أيام (فيديو)

قال الدكتور محمد رحيم، باحث في علم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة، إن مرض الفطر الأسود قد يصيب الإنسان المصاب بالانفلونزا أو أي فيروس آخر مثل فيروس كورونا، موضحًا أن هناك 5 أشكال من الفطر الأسود، الأول يصيب الجسم عن طريق الجلد وينتشر في العين، والثاني يصيب الجهاز الهضمي ويتسبب في الإسهال وقد يتسبب في أعراض الإسهال لدى مصابي كورونا.





وأضاف رحيم خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الفطر الأسود ينتقل عن طريق العدوى، وهو الشكل الثالث منه، إذ انتشر في الهند تزامنا مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.



