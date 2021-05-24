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باحث في الفيروسات: فترة حضانة الفطر الأسود تصل لـ10 أيام (فيديو)
الإثنين 24/مايو/2021 - 11:57 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد رحيم، باحث في علم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة، إن مرض الفطر الأسود قد يصيب الإنسان المصاب بالانفلونزا أو أي فيروس آخر مثل فيروس كورونا، موضحًا أن هناك 5 أشكال من الفطر الأسود، الأول يصيب الجسم عن طريق الجلد وينتشر في العين، والثاني يصيب الجهاز الهضمي ويتسبب في الإسهال وقد يتسبب في أعراض الإسهال لدى مصابي كورونا.
وأضاف رحيم خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الفطر الأسود ينتقل عن طريق العدوى، وهو الشكل الثالث منه، إذ انتشر في الهند تزامنا مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وتابع الباحث في علم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة: "من أسباب انتشار الفطر الأسود أيضا، فساد الأكسجين على غرار ما حدث في الهند، كما يمكنه الانتشار في المسشتفيات غير المطهرة بشكل كاف أو الاماكن المجهزة، والمشكلة أنه يستغرق وقتا طويلا لكي يظهر على الإنسان وفترة الحضانة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، وقد يظهر على المتعافين من كورونا".
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