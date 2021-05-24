Advertisements

"من غيرك اتكسرنا".. بكلمات مؤثرة ابنة نادية العراقية تحيي ذكري ميلادها

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



حرصت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية، على احياء ذكرى ميلادها، وذلك برسالة مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت مي محروس مقطع فيديو به مجموعة صور لها برفقة والدتها الفنانة الراحلة نادية العراقية وبرفقة شقيقها، وارفقت معه أغنية "لينا حياة بعدين" للفنان تامر حسني، وعلقت عليه قائلة:"ماما أول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا، أكيد انتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيتا وجدو واخواتك، كان نفسي أقولك كل سنة وانتي طيبة وأبوسك وأحضنك واعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي".

وتابعت قائلة:" والله يا ماما أنا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا، من غيرك اتكسرنا، من غيرك يا أمي أنا فعلا مش قادرة أعيش من غيرك، أنا عايزاكي وعايزة أشوفك بس عارفة إنه مينفعش؛ لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم، وأكيد مبسوطة".

وأضافت قائلة:"شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتي علينا، أنا بحبك أوي بجد يا روحي، دايما كنتي بتحمينا وحتى لما مشيتي بتحمينا".

وواصلت كلامها قائلة:"أنا بحس بيكي حواليا وبحس بأنك بتطبطبي علينا، الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين أوي يا ماما، محدش فينا مستوعب، احنا حاسين إنك مسافرة زي كل مرة وراجعة تاني وسطنا".

واختتمت مي محروس كلامها قائلة:"عمري ما كنت أتخيل إني هكتب كده ولا إني هحس الإحساس الصعب ده، كنت دايما واثقة إنك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك، بس ربنا أراد حاجة تانية الحمدلله، ماما الله يرحمك ويكرمك بجنته وسامحيني على أي حاجة، كل سنة جاية وانتي في الجنة وبين إيدين ربنا، بحبك وتعاليلي في الحلم أشوفك".

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 6 ساعات

4 لاعبين تمنى فيرجسون تدريبهم في مسيرته

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يوضح سبب جلوس رونالدو على الدكة في لقاء بولونيا

منذ أقل من ساعتين

هالة صدقي مُدافعة عن يسرا:" اشمعنا الهجوم عليها هي بالتحديد"

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر

منذ 42 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»