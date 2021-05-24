"من غيرك اتكسرنا".. بكلمات مؤثرة ابنة نادية العراقية تحيي ذكري ميلادها







حرصت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية، على احياء ذكرى ميلادها، وذلك برسالة مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت مي محروس مقطع فيديو به مجموعة صور لها برفقة والدتها الفنانة الراحلة نادية العراقية وبرفقة شقيقها، وارفقت معه أغنية "لينا حياة بعدين" للفنان تامر حسني، وعلقت عليه قائلة:"ماما أول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا، أكيد انتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيتا وجدو واخواتك، كان نفسي أقولك كل سنة وانتي طيبة وأبوسك وأحضنك واعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي".



وتابعت قائلة:" والله يا ماما أنا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا، من غيرك اتكسرنا، من غيرك يا أمي أنا فعلا مش قادرة أعيش من غيرك، أنا عايزاكي وعايزة أشوفك بس عارفة إنه مينفعش؛ لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم، وأكيد مبسوطة".



وأضافت قائلة:"شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتي علينا، أنا بحبك أوي بجد يا روحي، دايما كنتي بتحمينا وحتى لما مشيتي بتحمينا".



وواصلت كلامها قائلة:"أنا بحس بيكي حواليا وبحس بأنك بتطبطبي علينا، الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين أوي يا ماما، محدش فينا مستوعب، احنا حاسين إنك مسافرة زي كل مرة وراجعة تاني وسطنا".



واختتمت مي محروس كلامها قائلة:"عمري ما كنت أتخيل إني هكتب كده ولا إني هحس الإحساس الصعب ده، كنت دايما واثقة إنك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك، بس ربنا أراد حاجة تانية الحمدلله، ماما الله يرحمك ويكرمك بجنته وسامحيني على أي حاجة، كل سنة جاية وانتي في الجنة وبين إيدين ربنا، بحبك وتعاليلي في الحلم أشوفك".