طاهر محمد: الأهلي يسعى إلى التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن اللاعبين سيبذلون أقصي جهدهم، في مباراة نهضة بركان المغربي؛ من أجل التتويج بكأس السوبر الإفريقي، وإسعاد جماهير النادي، مشيرا إلى أن الفريق أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بمجرد انتهاء مباراة صن داونز، والتأهل للدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ويركز حاليا في لقاء السوبر الإفريقي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.





وقال طاهر محمد إن الأهلي يسعى إلى التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، الغائب عن النادي منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز سيضاف إلى سلسلة البطولات التي حققها الجيل الحالي من اللاعبين، والذي نجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والحصول على برونزية مونديال العالم للأندية.





وشدد «طاهر» على أن الاهلي يستعد بكل قوة لمواجهة نهضة بركان، ويعلم أن الفريق المغربي من الفرق المميزة، إلا إن طموحات لاعبي «نادي القرن» ودوافعهم كبيرة من أجل حصد اللقب.





وأشار طاهر إلى أن الحضور الجماهيري في مباراة السوبر الإفريقي مؤثر بكل تأكيد ونقطة إيجابية ودفعة معنوية قوية للاعبين قبل مواجهة الفريق المغربي، وأنه يأمل في الاحتفال مع الجماهير باللقب.





وقال لاعب الأهلي إن الفريق أنهى الخطوة الأولى بنجاح من خلال التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز بالتعادل بهدف لكل فريق على استاد لوكاس موريبي في مباراة الإياب، ويسعي بكل قوة لإنجاز الخطوة الثانية وهي التتويج بكأس السوبر الإفريقي.





واختتم طاهر محمد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لديه إصرار وعزيمة على الفوز بلقب السوبر الإفريقي، والاحتفال باللقب ورسم الفرحة على وجوه جماهيره.