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بالأرقام.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول بعد نهاية الموسم

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أسدل الستار على بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2020 – 2021، والذي توج فريق مانشستر سيتي بلقبها بعدما تصدر ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة متفوقا بفارق نقاط كبير عن منافسيه في البطولة.

أما فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح جاء في المركز الثالث بالبريميرليج برصيد 69 نقطة ونجح في حجز مقعده في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وفشل محمد صلاح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي، بعدما جاء في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا، ومتأخرًا بفارق هدف وحيد عن هاري كين نجم توتنهام والذي توج بالجائزة.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟

خاض محمد صلاح 37 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 3082 دقيقة لعب فعلية، سجل 22 هدفًا، وصنع 5 أهداف لزملائه، ولم يحصل على أي بطاقات ملونة خلال منافسات البطولة.

كما شارك في 10 مباريات ببطولة الدوري الانجليزي وسجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا، بينما لعب مباراتين بكأس الاتحاد الانجليزي وسجل 3 أهداف، ومباراة بكأس الرابطة الإنجليزية، ومباراة بكأس الدرع الخيرية ولم يسجل أهداف.

إجمالي مشاركات محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 51 مباراة في مختلف البطولات، بواقع 4178 دقيقة لعب فعلية، سجل 31 هدفًا، وصنع 6 أهداف.

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