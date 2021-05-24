Advertisements

وزير الأوقاف يعلن توجيه 50 مليون جنيه لأهالي غزة

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة.


وقال «جمعة» إن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي بلغت 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه منذ تولي مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه.

واضاف «جمعة»: أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأموال بصفر فوائد.

وأوضح وزير الأوقاف أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يوفر أمرين أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلا عن إتاحة الاستثمار في هذه الأموال.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون في مبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.


وأوضح أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، مشيرا إلى أن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيا

أخبار تهمك

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يوضح سبب جلوس رونالدو على الدكة في لقاء بولونيا

منذ حوالي 3 ساعات

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لويس إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لخوض منافسات اليورو

منذ ساعة الا ربع

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يوجه مناشدة إلى الصحة المصرية بسبب "الفطر الأسود" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- استبعاد سيرجيو راموس من قائمة إسبانيا في اليورو

منذ ساعة الا ربع

بالأرقام.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول بعد نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:35 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لويس إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لخوض منافسات اليورو

01:03 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»