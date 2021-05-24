وزير الأوقاف يعلن توجيه 50 مليون جنيه لأهالي غزة



أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة.





وقال «جمعة» إن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي بلغت 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه منذ تولي مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه.



واضاف «جمعة»: أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأموال بصفر فوائد.



وأوضح وزير الأوقاف أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يوفر أمرين أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلا عن إتاحة الاستثمار في هذه الأموال.



وأكد وزير الأوقاف، أنه تم المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون في مبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.





وأوضح أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، مشيرا إلى أن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيا