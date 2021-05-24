غلق 13 ورشة ومحل ومقهى لمخالفتها المواعيد الجديدة والإجراءات الإحترازية بالفيوم









ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حملة مكبرة، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.



رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق دار الرماد، وكيمان فارس، وميدان التدريب، والمدينة الصناعية، ودرب الطباخين، ومنطقة المرور، والبارودية، والمشتل، وحى الجامعة، ومنشاة عبدالله.



وأضاف، أن الجولة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 مقاهٍ لتقديمها الشيشة لروادها، ومخالفة مواعيد الغلق المقررة، بواقع مقهي بمنطقة دار الرماد، ومقهى بمنطقة درب الطباخين، ومقهي بالمدينة الصناعية، وكافية بمنطقة التدريب بكيمان فارس بجوار الأحوال المدنية، وكافية آخر بمنطقة منشاة عبدالله، فضلًا عن غلق وتشميع محل "بلايستيشن" بمنشاة عبدالله، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية، كما تم فض أحد الأفراح بالمنطقة الصناعية، وآخر بمنطقة المرور، ووجه المحافظ بتشميع محل الفراشة الكائن بناحية المسلة، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.



وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، فضلًا عن التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، إلى جانب حملات النظافة ورفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين من الطرق العامة والميادين والشوارع لتيسير حركة السير والمارة.



وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن الحملات المسائية لرؤساء مجالس المدن، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمواصلات العامة، ورفع الإشغالات من حرم الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة لقرارات الغلق الجديدة، وفي هذا السياق ترأس المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، حملة مكبرة شملت مدينة سنورس، وقرى مطرطارس والكعابى الجديدة ومنشاة عطيفة، أسفرت عن غلق عدد 3 مقاه وتشميعها بالشمع الأحمر لمخالفة الإجراءات الإحترازية واشتراطات التشغيل، ومصادرة 30 شيشة و7 كراسى، كما تم غلق ورشتين، ورفع 50 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام.



كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز اطسا جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وقال الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، أن الحملات شملت شوارع وميادين مدينة إطسا وقرى دفنو والصوافنة وأبوصير ومعصرة عرفة والزعفراني، وأسفرت عن تحرير عدد ٢٣ مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع ٣٠ حالة إشغال متنوعة، وغلق وتشميع محل "بلاستيشن" يعمل بعد أوقات الغلق المقررة، كما تم فض أحد الأعراس بمنطقة غرب مدينة اطسا، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بقرى قصر الباسل، والحجر، ومطول، وابوجندير، وقلهانة، ومنية الحيط، بحملات أسفرت عن تحرير ١٢ مصالحة للمواطنين المخالفين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع ١٢ حالة إشغال متنوعة من الشوارع الرئيسية، كما تم إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية منية الحيط على مساحة ٢٠٠ متر عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما قاد الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي حملة مسائية مكبرة بشوارع المدينة وشارعي الجمهورية وشرق السكة الحديد، وقرية أبو جنشو، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق وتشميع المقاهي والكافيتيريات المخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وكذلك متابعة استمرار غلق الشواطئ والمنشآت السياحية علي ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك، كما نجحت الحملة في التصدي ل ٣ حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة ٥٥٠ مترًا، عبارة عن إيقاف لبشة خرسانية علي مساحة ٣٥٠ مترًا، وفك شدة خشبية بناحية الوحدة المحلية بشكشوك على مساحة ١٠٠ متر، وكذلك وقف أعمال وحل شدة خشبية معدة لعمل قواعد خرسانية مخالفة بناحية كفر عمرو زمام أبو جنشو علي مساحة ١٠٠ متر، وتم تحرير محضر تبوير وإزالة التعدي وردم اللبشة.



