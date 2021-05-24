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عاجل- استبعاد سيرجيو راموس من قائمة إسبانيا في اليورو

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائد الماتادور الإسباني سيرجيو راموس من القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات اليورو في شهر يونيو المقبل.

ولم تشمل قائمة منتخب إسبانيا التي أعلن عنها لويس إنريكي اليوم الاثنين تواجد قائد ريال مدريد حيث استبعده المدرب من حساباته في البطولة الأوروبية.

وكان راموس قد أعلن جاهزيته وتعافيه من الإصابة التي لحقت به بعد مباراة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج ريال مدريد خالي الوفاض في الموسم الحالي بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب الليجا خلفا لأتلتيكو مدريد الذي فاز باللقب فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

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