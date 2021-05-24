طبيب سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة أزمة صالح جمعة الصحية

غادر صالح جمعه المستشفى منذ قليل وعاد لبيته، بعد أن تعرض لاعب سيراميكا كليوباترا "لمغص" حاد توجه اللاعب برفقة شقيقه عبد الله جمعه لاعب الزمالك للمستشفى للاطمئنان عليه.





وأكد فريد رضوان طبيب فريق سيراميكا كليوباترا بأن اللاعب قام بعمل إشعة للاطمئنان على حالته، وأثبت الأشعة بأنه يعاني من "مغص" شديد، وشدد دكتور فريد بأن اللاعب حالته مستقرة، وغادر المستشفى وعاد الي البيت منذ قليل.





ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز الأربعاء القادم على ملعب استاد السويس.