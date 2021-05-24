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بسبب تبولها اللاإرادي.. استمرار حبس المتهم بقتل طفلته بالحوامدية

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل ابنته في الحوامدية، بسبب التبول اللا إرادي ١٥ يوم،
 
كما أمرت النيابة بتصريح دفن جثمان الطفلة وسرعة التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما اتصل والد المتهم، بزوجة ابنه يبلغها بقيام نجله بقتل طفلتهما التي تبلغ من العمر عامين بسبب تبولها اللإرادي، والتي بدورها أبلغت قسم شرطة الحوامدية بقيام
زوجها بقتل نجلتهما.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم ضده وتباشر النيابة العامة التحقيق معه للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما تم تشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لأخذ أقوال الأطفال الذين كانوا شهود على الواقعة، وقيام والدهم بقتل شقيقتهم بسبب تبولها اللإرادي.

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