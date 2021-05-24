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اليوم تحتفل الكنيسة الرومية بعيد العنصرة

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تنظم الكنيسة الرومية الملكية بمصر، اليوم، احتفالات الاثنين الأوّل بعد العنصرة، والذي هو اثنين الروح القدس ويقرأ المسيحيون الروم الملكيين في مصر، عدة قراءات روحية على مدار اليوم كالآتي:

رسالة القدّيس العظيم بولس الرسول إلى أهل مدينة أفسس 19-8

الإنجيل حسب بشارة القدّيس متّى تلميذ المسيح 20-10:18

وتأتي عظة القداس اليوم من تأملات وأقوال وعظات القدّيس بيّو من بييتريلشينا الذي عاش في الفترة (1887 - 1968)، وهو راهب كبّوشيّ، وذلك تحت شعار: "الرّب يسوع المسيح يدعونا إلى التّوبة".

كما تحتفل الكنيسة اليوم أيضا، بذكرى القديس البار سمعان الذي كان في الجبل العجيب.

جدير بالذكر هو أن كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك هي كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة مرتبطة في شركة تامة مع الكنيسة الكاثوليكية في روما بشخص رئيسها البابا.

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