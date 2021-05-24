إحباط ترويج 29 كيلو مخدرات وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 65 قطعة سلاح ناري، بحوزة 55 متهم، 70 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، 117 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 46483 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 4535 محكوم عليهم، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط 103 قضية مخدرات بإجمالي 109 متهم ضُبط خلالها 29 كيلو مواد مخدرة، 2211 قرص مخدر.



وأثمرت الجهود في مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط 11 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 12 متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط 323 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 27894 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.





وجاء ذلك إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

