القائمة الكاملة لأعراض كورونا الجديدة





كشف عدد من المختصين عن أعراض جديدة ظهرت لفيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم مؤخرا بعد أن عجزت الحكومات عن السيطرة عليه.







وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.







وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بالأعراض الجديدة التي كشف عنها المختصين وفقا لمتابعتهم لحالات كورونا:





- كورونا أصبح يصيب أجهزة مختلفة، والجديد هو حدوث تدهور مفاجئ في بعض الحالات بعد تماثلهم للشفاء.



- يسبب أزمات صحية بالدم والعضلات، وكثير من الوفيات جراء كورونا كانت بسبب جلطة في أوعية الكلى.



- ضيق في الصدر وعدم الراحة إلى جانب ضيق التنفس، ويؤدي ذلك إلى ألم في الصدر أو إحساس بالحرقان في الرئتين في عدة حالات.



- عدم القدرة على الاستيقاظ وشعور الشخص بحالة من الخمول والنوم المتمادي وعدم السيطرة على مواعيد نومه واستيقاظه.



- ومن الأعراض الجديدة لكورونا أيضا أن تكون الشفاه والأظافر والجلد شاحب اللون الرمادي أو الأزرق.





- ثقل الصدر، ضيق في التنفس، تراجع في مستويات الأكسجين، الدوار أو الدوخة المفاجئة، التعرق الغزير.





- مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا لا تتوقف وتتكشف مضاعفات جديدة يوما بعد يوم، وآخرها تضخم "قياسي" في اللسان.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



