لويس إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لخوض منافسات اليورو

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة الماتادور التي تستعد لخوض منافسات اليورو والتي ستنطلق في شهر يونيو المقبل.





وفجر إنريكي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما استبعد القايد سيرجيو راموس منها.





وضمت القائمة كلا من :-





حراسة المرمى : أوناي سيمون - دي خيا - سانشيز





خط الدفاع : جايا - جوردي ألبا - باو توريس - لابورت - إيريك جارسيا - لورنتي - أزبلكويتا





خط الوسط : ماركوس لورينتي - بوسكيتس - رودي - بيدري - تياجو - كوكي - فابيان - داني أولمو - أويارزابال





خط الهجوم : مورينو - ألفارو موراتا - فيران توريس - أداما تراوري - سرابيا.