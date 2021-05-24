أكثر خطورة من الأسود.. باحث يكشف مفاجأة: رصدنا الفطر الأصفر في الهند (فيديو)

اعلن الدكتور وائل عواد، الباحث والأكاديمي، أنه تم اكتشاف حالة مصابة بالفطر الأصفر بالقرب من العاصمة "نيودلهي" بالهند، ويعد الفطر الأصفر أكثر خطورة من الفطر الأسود والأبيض.





وأشار "عواد"، خلال لقاء خاص من "نيودلهي" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن الفطر الأسود ليس جديدا، وموجود منذ سنوات، ولكن الجديد أنه ارتبط مؤخرا بفيروس كورونا بسبب نقص المناعة لدى المصابين.





وأضاف أن الإصابة بالفطر الأسود منتشر في الأرياف الهندية بشكل كبير بسبب قلة النظافة والرطوبة، وظهر أيضا في الأمعاء ولم يعد الأمر مقتصرا على ظهوره بالعين أو الفك.



