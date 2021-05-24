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محمد رمضان يوجه رسالة لزوجته وأولاده.. فماذا قال؟

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره بصورة احتفاله بعيد ميلاده، كما وجه رسالة مليئة بالحب لزوجته وأولاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد رمضان صورة له برفقة زوجته وأولاده، مع تورتة عيد ميلاده التي ارفق معها عدة صور له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة وانتم معايا".

وفي سياق آخر، شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى" وهو بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.
محمد رمضان يوجه رسالة لزوجته وأولاده.. فماذا قال؟
محمد رمضان يوجه رسالة لزوجته وأولاده.. فماذا قال؟

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