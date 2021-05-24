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صوامع وشون قنا تستقبل 141 ألف 235 طن من القمح 

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم الاثنين 141 ألف 235 طن قمح محلي، مشيرًا إلى أنه إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة التسعة بلغت 103 ألف و759 فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة ١٧٣ ألفا و٦٧٠ طن موزعة على ٤ صوامع بسعة تخزينية تصل إلى ١٥٠ ألف طن و٧ شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت ٢٣ ألف و٦٧٠ طن.

وأضاف " الداودي " بأنه تم اليوم الاثنين توريد 2840 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

هذا وشدد محافظ قنا على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، حيث بلغ سعر الأردب ٧٢٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣.٥   قيراط و٧١٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣ قيراط و٧٠٥ لدرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح لعام ٢٠٢١، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشؤون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

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