قيمته 5 مليون جنيه.. توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية لمستشفى سفاجا المركزى (صور)



اعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر خلال زيارتة التفقدية لمستشفى سفاجا المركزي يرافقة الدكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات واحمد على مشرف الاشعة بالمحافظة وفى حضور الدكتورة حنان حسن مدير مستشفى سفاجا عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية ماركة كانون (توشيبا) الياباني ١٦ مقطع لعمل جميع الفحوصات المتقدمة بمستشفي سفاجا المركزي

بجانب توريد ١٥ كرسي كلى اتوماتيك لمرضى الغسيل الكلوي بقيمة ٣٠٠ الف جنيه.



أضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انه يأتي ذلك في اطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة فى تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر وحرص واهتمام وزيرة الصحة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر على دعم المستشفيات وتوفير كافة الاجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل الأحداث التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.