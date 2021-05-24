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«النواب» يوافق على إنشاء صندوق الوقف الخيري يتبع رئيس مجلس الوزراء

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتي تنص على أن ينشأ صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى " يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.


وأكدت اللجنة الدينية، في تقريرها عن مشروع القانون، أن المشرع الدستوري أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

وأوضح التقرير، أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة.

وأكد التقرير أن مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

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