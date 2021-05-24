الجامعة العربية تعلن تدشين مسابقة رواد الأعمال "رالي العرب"

أعلنت الجامعة العربية اليوم، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واتحاد الغرف العربية، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو – البحرين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، عن تدشين رواد الأعمال " رالي العرب"، خلال شهر يناير 2022؛ وذلك على هامش أحد أكبر وأهم الفاعليات التجارية والاستثمارية بالوطن العربي وهو Dubai Expo 2020 والمقرر اقامته بدبي / دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 11/10/2021-31/3/2022.





وعقدت الجامعة العربية مؤتمرا صحفيا بمقرها، شارك فيه كل من سعادة السفير الدكتور/ كمال حسن علي- الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، الاستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معالي الدكتور/ خالد حنفي، الامين العام لاتحاد الغرف العربية والسيد الدكتور/ هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونـيدو) بالبحرين ، وسعادة الاستاذ / سمير عبد الله ناس – رئيس غرفة دول مجلس التعاون الخليجي / رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحضور ممثلي وسائل الاعلام المختلفة.





وتكتسب مسابقة "رالي العرب لريادة الاعمال" أهمية كبرى كونها مبادرة لتعاون عربي وإقليمي متميز تهدف الى دعم الشباب العربي باعتبارهم عنصر التغيير، وأن التغيير العربي المنشود يحتاج إلى سواعد شبابه، تكتسب المسابقة أهمية كبرى كونها تستهدف مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية من طلبة الجامعات وخريجيها؛ بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.





كما تتضمن مسارات المسابقة الابتكار في التكنولوجيا، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا الزراعية. تتضمن المسابقة برنامج متكامل لتأهيل المتقدمين والمشاركين لإعداد خطط ونماذج العمل الخاصة بمشروعاتهم بهدف تطوير نماذج أولية، ويحظى المشاركين بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه، بفرص لعرض مشروعاتهم أمام العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين، حيث تساعد هذه المسابقة الشباب على تحويل أفكار مشروعاتهم المبتكرة لكيانات قائمة بالسوق متمثلة في شركات ناشئة، ثم تحصل أفضل ثلاثة فرق في المرحلة النهائية على جوائز مالية للمساعدة في بدء مشروعاتهم.





الجدير بالذكر أن الدورة الاولي من المسابقة، أقيمت في سبتمبر 2019 وذلك بالتزامن مع المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار والمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال و المستثمرين العرب، و تقدم للمسابقة ما يزيد عن 750 فكرة مشروع، حيث تم اختيار أفضل 18 مشارك ممثلين لمختلف الدول العربية للمشاركة بالفاعليات النهائية بالبحرين، و شٌرف الحفل الختامي للمسابقة بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط، حيث قام سيادته بتسليم الجوائز للشباب والفرق الفائزة والتي بلغ اجماليها حوالي 320 الف دولار، علاوة علي العديد من الجوائز المادية والعينية التي أعلن عنها مستثمرين ومؤسسات عربية شاركت بالحفل الختامي.



