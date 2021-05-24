ليلة دامية في المنيا.. شاب يذبح والدته وشقيقته والأب ينجو من الحادث



تم إلقاء القبض على المتهم عقب الحادث بفترة وجيزة وتم التحفظ على الجثث بالمستشفى العام وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، هنا أمرت النيابة العامة بعرض المتهم على لجنة طبية لبيان تناوله لأي مخدر من عدمه، لتبدأ مساء اليوم الأحد للتحقيق معه.



الجميع يصرخ



في هذا السياق تقول «م. ن»، أحد جيران المجني عليهم، في تمام الساعه الحادية عشرة ونصف مساء أمس السبت، كانت القرية هادئة جدًا بحكم إننا في ريف، وفجأة سمعنا صوت مشاجرة وأصوات مرتفعة تخرج من منزل المجني عليهم، وبعد مرور دقائق لم نسمع أي شيء، أيقنا انه في مصيبة حصلت وفجأة أهالي القرية تجمعت حول المنزل والجميع يصرخ رجال كانوا أو سيدات بالفعل الكل كان يصرخ من المشهد.



أنا معرفش حاجة عنه



أنا لم أرى مشهد الجثث ولكن من رد فعل الأهالي عندما شاهدوا توجزت خيفة إني أتوجه إلى منزلهم لاشاهد المنزل، ولكن ع حسب الوصف الجثث كان ملقاة على الأرض مذبوحة.. مضيفة قائلة أن مثل تلك الحوادث غير معتادة عليها لدينا داخل القرية... وحين حاولنا سؤالها عن المتهم، قالت أنا معرفش حاجة عنه، احنا ناس في حالنا وماكنتش في صله بينا وبينهم.



جدير بالذكر، تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل سيدة وابنتها داخل قرية صندفا.



أجهزة الأمن



انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل "ج. ع. م - 46 عامًا" وابنتها "ه. م. ا - 15 عامًا"، على يد نجل الأولى وشقيق الثانية ويدعى "ن. م. أ - 29 عامًا" عامل، بعد أن انهال عليهما بالضرب وذبحمهما باستخدام آلة حادة "سكين".



تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

صراخ وعويل يخرج من خلف بابً حديدي غير محكم الغلق.. الأهالي تهرع على الصوت.. لتفتح الباب لتجد جثتين ملقا على أرضية والدماء تملي أرضية المنزل، وضوء خافق يخفى ملامحهم.. الجميع يقف خارج المنزل في زهول تام.. يحاولون التدقيق في الجثث حتى ايقنوا إنها جثه لربه المنزل ونجلتها، ليخرج رب الأسرة منهكا قائلا: حد يلحقنا الواد دبح أمه واخته.ليلة دامية مرات على أهالي قرية صندفا تلك القرية التابعة إداريا لمركز ومدينة بنى مزار شمالي محافظة المنيا، بعدما أقدم شاب عشريني يدعي " ن. م. أ "على ذبح والدته وشقيقته وهم: ج. ع. م، 46 عاما، ون. م. أ، 15 عاما وحاول أن يقتل والده م. أ، كل تلك الواقعة حدثت في ظروف غامضةتناوله للمخدرات