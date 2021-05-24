غياب محمد صلاح عن التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي

كشف موقع "هو سكورد" المتحصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي للموسم 2020-2021 والذي انتهت مبارياته بالأمس.





ولم يشهد التشكيل تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رغم احتلاله وصافة هدافي الدوري خلفا للإنجليزي هاري كين.





وجاء التشكيل على النحو التالي :-





حراسة المرمى : مارتينيز





خط الدفاع : بيساكا - تاركوسكي - ماجوير - كانسيلو





خط الوسط : فيرنانديز - دي بروين - رياض محرز - جريليش





خط الهجوم : واتكينز - هاري كين.



