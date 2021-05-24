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غياب محمد صلاح عن التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي
الإثنين 24/مايو/2021 - 01:18 م
علي نبوي
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كشف موقع "هو سكورد" المتحصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي للموسم 2020-2021 والذي انتهت مبارياته بالأمس.
ولم يشهد التشكيل تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رغم احتلاله وصافة هدافي الدوري خلفا للإنجليزي هاري كين.
وجاء التشكيل على النحو التالي :-
حراسة المرمى : مارتينيز
خط الدفاع : بيساكا - تاركوسكي - ماجوير - كانسيلو
خط الوسط : فيرنانديز - دي بروين - رياض محرز - جريليش
خط الهجوم : واتكينز - هاري كين.
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