بالأرقام.. ماذا قدم ليونيل ميسي مع برشلونة في الموسم المنقضي؟

لم ينجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سوى في حصد بطولة وحيدة هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، وهي بطولة كأس ملك إسبانيا، بينما فشل في التتويج بأي بطولات أخرى خلال الموسم المنصرم.





وفشل فريق برشلونة في التتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني والتي حصل عليه فريق أتليتكو مدريد للمرة الحادية عشر في تاريخه، بينما حل الفريق الكتالوني بالمركز الثالث خلف غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حل ثانيًا.





بينما ودع فريق برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وخاض ليونيل ميسي مع برشلونة 35 مباراة في الدوري الاسباني بالموسم المنقضي وسجل 30 هدفا وتوج بجائزة هداف البطولة، بينما صنع 11 هدفا آخرين، وحصل على 4 بطاقات صفراء.





وشارك ميسي في 6 مباريات بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، كما لعب 5 مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، ولعب مباراة بكأس السوبر المصري.



