إعلامي يزف بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان





زف الإعلامي طارق الأدور بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان المغربي فى نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.





وقال الأدور فى تصريحات لبرنامج الكورة السمرا مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" هناك أزمات داخل نهضة بركان المغربي خلال الفترة الحالية والفريق هذا الموسم ليس فى أفضل حالاته وليس مثل العام الماضي عندما حقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية".





وأضاف:" اللاعبين الأساسيين فى نهضة بركان هذا الموسم ليس فى أفضل حال وليس مثل العام الماضي ".





وأتم:" ولكن لابد أن نقول أن مباراة السوبر الإفريقي هى بطولة من لقاء واحد والطبيعي لاعبي نهضة بركان يرغبوا فى التتويج باللقب لإنقاذ الموسم".



