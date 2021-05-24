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إصابتان جراء عملية طعن نفذها شاب في حي الشيخ جراح بالقدس

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:00 م
شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، بإصابة شخصين اثنين جراء عملية طعن نفذها شاب في حي الشيخ جراح في القدس.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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