حسن أبو الرووس يسرد كواليس لقاءه لأول مرة بالفنان الراحل سمير غانم



نعي الفنان حسن أبو الرووس ، الفنان الكبير سمير غانم بكلمات مؤثره وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشرت الفنان حسن أبو الرووس صورة تجمعه برفقة سمير غانم وعلق قائلاً :"اليوم ده عمري ما هنساه في حياتي ، وريته كليب يا نجم يا ستار، قالي بيفكرني بالحاجات اللي كنت بعملها يا واد، طبعا انا كان هيغم عليا ونسيت اللي كنا جايين نتكلم فيه، ومكنش عنده مانع إننا نعمل مع بعض ".



أضاف:" كفايا اني قابلتك وقعدت معاك ، الله يرحمك يا قدوتنا ويسعدك بحق ما اسعدتنا".



الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق