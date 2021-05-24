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"لا تعلم بوفاة زوجها حتى الأن".. دلال عبد العزيز تسأل الأطباء عن سمير غانم

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
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تصدرت النجمة دلال عبد العزيز مؤشرات البحث جوجل، حيث أصبحت حالتها مستقرة لحد ما، وبدأت تسأل عن النجم الراحل سمير غانم، ولكن الاطباء لم يخبروها بنبأ وفاته حتى الأن ولكنهم يمهدون لها.

وتسأل الفنانة دلال عبد العزيز بشكل دوري حال استيقاظها في المستشفى الذي ترقد به ممرضيها وأطباءها عن حالة زوجة الفنان سمير غانم، نظرا لعدم معرفتها حتى الآن بخبر وفاته.

وترغب دلال عبد العزيز مقابلة بناتها الممنوعات من زيارتها ومقابلتها بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به هو وزوجها ونقلت على أثره المستشفى.

ويحاول دوما الأطباء والممرضات طمأنتها على حالة بناتها، ومنعوا تماما إخبارها بوفاة زوجها حتى لا تسوء حالتها الصحية، ولكنهم أفادوها بأن حالته الصحية كما هي ليست جيدة، تمهيدا لإخبارها في وقت قادم بوفاته.

كان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي. 

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