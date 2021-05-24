الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية



أعلن المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، زار كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، والأب بولس شوقي راعيي الكنيسة.



وفي نهاية القداس، أعطى نيافة المطران البركة الرسولية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان على الأحوال الرعوية للكنيسة.

