محافظ بورسعيد يتابع إجراءات تطعيم معلمي ومراقبي الثانوية العامة بلقاح كورونا



قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بمتابعة سير العمل فى تلقى معلمى ومراقبى الثانوى العام لقاح كورونا المستجد، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد والدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة وعدد من قيادات المديرية.



وأطلع محافظ بورسعيد على إجراءات تلقى اللقاح للمعلمين والمراقبين بالثانوى العام، مشيدا بجهود الأطقم الطبية فى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وجهودهم المتواصلة فى إعطاء لقاح كورونا للمواطنين للحفاظ على السلامة العامة والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تلقى اللقاح لجميع المواطنين والوعى بالمرحلة الراهنة والتى تتطلب تعاون كافة الجهات حتى تننهى هذه المرحلة بسلام، لافتا أن محافظة بورسعيد توسعت فى مراكز تلقى لقاح كورونا لسرعة الحصول على الخدمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين، حيث تم تخصيص أماكن ( مركز اللقاحات بمستشفى النصر، ومركز الارشاد الوراثى، ومركز بنك الدم، وحدة المسنين بحى المناخ، ومركز طب أول بورفؤاد )، ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة ( ٥ مراكز ) بالإضافة إلي فرق متنقلة واضاف بان الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير علي المواطنين