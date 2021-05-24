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بايدن: سنعيد العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:35 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيواصل جهود إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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وقف إطلاق النار في فلسطين قطاع غزه فلسطين بايدن العلاقات

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