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بعد موافقة مجلس النواب عليه.. أهداف قانون صندوق الوقف الخيري

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة، ويهدف مشروع القانون إلى:

1. نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2. دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية.

3. يساهم في تطوير العشوائيات، والحد أيضا من ظاهرة أطفال الشوارع.

4. يساهم فى الحالات الأولى بالرعاية.

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