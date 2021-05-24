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أول تعليق من إنريكي على قرار استبعاده سيرجيو راموس من اليورو

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:33 م
راموس
راموس
وكالات
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كشف لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا عن الأسباب التي دفعته لاستبعاد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد من القائمة المشاركة في بطولة أمم أوروبا.

أبلغ المدرب راموس خلال محادثة هاتفية بقراره "الصائب والصحيح"، قبل ساعات من الكشف عن القائمة المكونة من اللاعبين الـ24 المستدعين لمعسكر المنتخب، كاشفاً أنه على دراية بتبعات هذا القرار.

وقال لويس إنريكي: "تحية خاصة لراموس، قائدنا، الذي قرر عدم الحضور لأنه لم يستطع المشاركة منذ يناير  الماضي، بسبب عدم وصوله إلى اللياقة المثلى، ولا التدرب مع المجموعة، أبلغته بالأمر مساء أمس، تكلمت معه عبر الهاتف، إنه قرار صعب وقاسي، شخص كان دائماً في قمة مستواه، ويمكنه العودة لمساعدة المنتخب مستقبلاً".

وأضاف: "قرار معقد للغاية لكني أبحث عن مصلحة المنتخب والمجموعة، أوصيته بأن يتحلى ببعض الأنانية، أن يفكر في نفسه كي يستعيد مستواه ويعود للعب في فريقه والمنتخب"، ليترك الباب موارباً أمام عودة راموس مع نهائيات دوري الأمم الأوروبية أو مونديال 2022. 

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