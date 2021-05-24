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بهذه الطريقة..مريم الخشت تروج لفيلم "ريتسا"

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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روجت الفنانة مريم الخشت لفيلم " ريتسا" وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشرت الفنانة مريم الخشت صورة برفقه الفنان أمير المصري وعلقت قائلة:" من فيلم ريتسا.. مع أمير المصري".


فيلم "ريتسا " بطولة أحمد الفيشاوي، مريم الخشت، أمير المصري ، تأليف معتز فتيحة ، إخراج محمد يسري ، إنتاج شركة جذور.


الجدير بالذكر أن أخر اعمال الفنانة مريم الخشت مسلسل " قصر النيل" والذي عُرض بالسباق الرمضاني الماضي بطولة دينا الشربيني ، صبري فواز، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، شريف إدريس ، إخراج خالد مرعي

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