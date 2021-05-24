بهذه الطريقة..مريم الخشت تروج لفيلم "ريتسا"





روجت الفنانة مريم الخشت لفيلم " ريتسا" وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشرت الفنانة مريم الخشت صورة برفقه الفنان أمير المصري وعلقت قائلة:" من فيلم ريتسا.. مع أمير المصري".





فيلم "ريتسا " بطولة أحمد الفيشاوي، مريم الخشت، أمير المصري ، تأليف معتز فتيحة ، إخراج محمد يسري ، إنتاج شركة جذور.





الجدير بالذكر أن أخر اعمال الفنانة مريم الخشت مسلسل " قصر النيل" والذي عُرض بالسباق الرمضاني الماضي بطولة دينا الشربيني ، صبري فواز، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، شريف إدريس ، إخراج خالد مرعي