ننشر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

ازداد البحث في الأونة الأخيرة من جانب الطلاب والطالبات لمعرفة موعد امتحانات المرحلة الإعدادية، وهل هناك نية لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني أم لا؟!





قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.





موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

وعن موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، سيكون في جميع محافظات الجمهورية، في الأول من شهر يونيو المقبل ، يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو لعام 2021 وأخر مادة ستكون يوم الإثنين الموافق 7 يونيو ٢٠٢١، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





كما يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما يؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.