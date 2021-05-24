Advertisements

ننشر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
ازداد البحث في الأونة الأخيرة من جانب الطلاب والطالبات لمعرفة موعد امتحانات المرحلة الإعدادية، وهل هناك نية لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني أم لا؟!

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني
وعن موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، سيكون في جميع محافظات الجمهورية، في الأول من شهر يونيو المقبل، يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو لعام 2021 وأخر مادة ستكون يوم الإثنين الموافق 7 يونيو ٢٠٢١، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

كما يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما يؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

أخبار تهمك

بالأرقام.. ماذا قدم ليونيل ميسي مع برشلونة في الموسم المنقضي؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يوجه مناشدة إلى الصحة المصرية بسبب "الفطر الأسود" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي يزف بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان

منذ أقل من ساعتين

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 21 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ ربع ساعة

تقارير: موسيماني يحرج صن داونز ويخطف نجميه

منذ 42 دقيقة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

02:24 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»