"صحة الدقهلية" تقدم خدمة التطعيم المنزلي ضد فيروس كورونا لغير القادرين

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا بالمنزل لغير القادرين من اصحاب الأمراض الاتية: كسر بالاطراف السفلية (كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين)، بتر احد الاطراف السفلية ( بتر احد القدمين او الساقين)، مرضى الشلل الرباعي والشلل النصفي وشلل الاطفال.



كما تشمل تقديم اللقاح المنزلي مرضى ضمور العضلات، المرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب اعاقة الحركة ( التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه)

حيث تم تخصيص فرق طبية مدربة بصحبة سيارة اسعاف مجهزة لتوصيل اللقاح للمنازل لغير القادرين حيث يقوم الفريق الطبي بالكشف على الحالة الصحية للمتلقي ومتابعة مرحلة ما بعد التطعيم.





واوضح وكيل الصحة انه على الراغب في طلب الخدمة ان يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وموعد اللقاح يقوم طالب الخدمه بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية التى تمنعه من وصول مكان اللقاح.



جاء ذلك، بناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من المرضى الغير قادرين على الحركه وبالتعاون والتنسيق بين مديرية الصحة بالدقهلية وفرع إسعاف الدقهلية وتوجيهات من وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي ود محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية ود عزت السعيد مدير اسعاف الدقهلية

