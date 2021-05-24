تعرف على تطورات الحالة الصحية لنجل إيناس عز الدين





كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن الحالة الصحية لنجلها، بعدما خضع لعملية جراحية في المخ.







حيث نشرت صورة جديدة له، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كانت الصورة تجمعهم سوياً.



وعلقت إيناس عليهاقائلة : "شكرا لكم جميعا يرسلها الله لتسعد قلوبنا بمجرد كلمة أو دعوة، اللهم إحفظ تلك القلوب الصافية واسعدها إينما حلت وبعتذر عن كم الرسائل والرد"







وفي نهاية حديثها قالت: "لاستفسار الحالة عن إبني بعد شهرين من العملية، وسوف يتم إجراء جراحة أخرى، حصل تصريف زيادة للسائل المخ، أدى إلى إنخفاض في ضغط المخ وتجمع نزيف".



