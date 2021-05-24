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تقارير: موسيماني يحرج صن داونز ويخطف نجميه

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:33 م
الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
الفجر الرياضي
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تعرض بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لهجوم شرس من جماهير صن داونز بعد أن رفع عدد منهم لافتات تسيء للمدير الفني أثناء تواجد بعثة الأحمر في بريتوريا.

الأهلي خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز في جنوب إفريقيا بهدف لمثله مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.

ويرى موسيماني أن الهجوم من قبل جماهير صن داونز أمر غريب خاصة أنه قاد الفريق لمدة 8 مواسم وقدم كل شئ هناك.

وأبرزت صحيفة "The Citizen" تصريحات موسيماني والتي قال خلالها: "سأحاول أن أقوم بخطف سيرينو وثابيلو مورينا من صن داونز في الأيام المقبلة".


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