كيما أسوان يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الأسمنت

واصل فريق كيما أسوان تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة فريق اسمنت أسيوط ضمن مواجهات الجولة 24 للمجموعة الاولى في دوري القسم الثاني.



وقال زيزو حشمت إن جميع اللاعبين يعلمون جيداً أهمية اللقاء المقبل أمام أسمنت أسيوط الذي يبحث هو الآخر عن الفوز والإبتعاد عن شبح الهبوط.



وأشار حشمت إلى أنه طالب اللاعبين بالتركيز واللعب على الفوز واقتناص نقاط المباراة التي سوف تبعد الفريق عن المنطقة الخطرة.



ويحتل فريق كيما اسوان المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، بينما يحتل اسمنت اسيوط المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.