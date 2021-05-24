أغنية مُبهجة للصيف.. باسكال مشعلاني تستعد لطرح "إستنى"



انتهت المطربة باسكال مشعلاني، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "إستنى" ومن المقرر طرحها بفصل الصيف.



الأغنية من كلمات محمد رفاعى وألحان ملحم أبو شديد وتحمل طابع البهجة والسرور ومن المقرر تصويرها على طريقة الڤيديو كليب.



جدير بالذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة على مراحل، فكل فترة تطرح أغنية جديدة، ويضم الألبوم 8 أغنيات.







