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أرقام مذهلة تزين موسم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (تقرير)

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:00 م
كريستيانو
كريستيانو
علاء خليف
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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، انجازًا تاريخيًا خلال الموسم المنقضي، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يحصد جائزة الهداف في كل من الدوريات الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي.

وتوج النجم البرتغالي، بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف عام 2018، وذلك بنهاية المسابقة أمس الأحد، وذلك بعدما تصدر ترتيب الهدافين برصيد 29 هدفًا، متفوقا على أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب المركز الثاني برصيد 23 هدفا.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو هذا الموسم؟

خاض النجم البرتغالي 44 مباراة مع يوفنتوس في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل 36 هدفا، وصنع 4 أهداف أخرى، وحصل على 5 بطاقات صفراء، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3751 دقيقة.

شارك "رونالدو" في 33 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم سجل 29 هدفًا وصنع هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء، بينما خاض 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

ولعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 4 مباريات بكأس إيطاليا وسجل هدفين، كما خاض مباراة بكأس السوبر الإيطالي وسجل هدف وحيد.

وتوج رونالدو ببطولتين مع يوفنتوس هذا الموسم (كأس إيطاليا – كأس السوبر الإيطالي).

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يوفنتوس كريستيانو رونالدو ارقام مذهلة

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