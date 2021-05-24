بعد نصيحة وزير التعليم لطلاب الثانوية.. ما لا تعرفه عن "محتوى نجوى"



في ظل اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وجه وزير التعليم، عدة نصائح للطلاب، كالتدريب على نظام الامتحان الجديد، عبر محتوى نجوى ليمتد.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن محتوى نجوى ليمتد لطلاب الثانوية العامة.



محتوى نجوى

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدريب على درس تركيب العضلات من محتوى نجوى؛ ليمتد التفاعلي كالصور والفيديوهات والنصوص والتدريبات على منصة إدارة التعلم من خلال موقع بنك المعرفة المصري.



التمرين على الامتحانات

ويستغل المعلمين، مصادر نجوى ليمتد التعليمية في المراجعة مع الطلاب قبل الامتحانات والاستفادة من بنك الأسئلة على كل درس لتمرينهم على نظام الامتحانات الجديد.



ومن المقرر، انطلاق امتحانات الشهادة العامة في الثانوية يوم 4 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية يونيو القادم، فيما يبدأ طلاب شهادة الدبلومات الفنية امتحاناتهم العملية 5 يونيو والنظرية تنطلق يوم 19 يونيو حتى 1 يوليو 2021.



وكانت انتهت مرحلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب، بعد أن اتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة وأيضا قيام الطلاب بتسليم لمدارس الاستمارات، وجار مراجعتها.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء 3 امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي، في نهاية شهر أبريل، وشهر مايو، وكذلك شهر يونيو.



ويرجع الهدف من الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 شهر أبريل، هو اختبار الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، سواء للطالب أو من ناحية الوزارة.