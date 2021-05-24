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منظمة الصحة العالمية تحث صناع الأدوية على تقديم المزيد من اللقاحات إلى البلدان الفقيرة
الإثنين 24/مايو/2021 - 02:51 م
منار طارق
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أوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن جائحة كوفيد -19 مستمرة بسبب "عدم المساواة " في توزيع اللقاحات. وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمته أمام جمع المنظمة الوزاري السنوي، الدول على علي التبرع بجرعات اللقاح لآلية COVAX لتلقيح 10٪ من سكان جميع البلدان بحلول سبتمبر، و30٪ بحلول نهاية العام.
ومن جانب آخر، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، لتعزيز سلطات منظمة الصحة العالمية لتمكينها من زيارة البلدان بسرعة في حالة تفشي المرض الذي يحتمل أن يؤدي إلى تفشي جائحة، والوصول إلى البيانات.
وفي وقت سابق، كان قد دعا ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ملاحظات منفصلة مسجلة مسبقًا إلى الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، إلى تحسين تمويل وكالة الأمم المتحدة ودعم فكرة معاهدة دولية جديدة لمنع الأوبئة.
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