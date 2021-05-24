3 بشائر عن وضع كورونا في مصر.. تعرف عليها

ظهرت عدد من البشائر على الساحة المصرية خلال الساعات الأخيرة بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد، بالتزامن مع تفشيه بمختلف دول العالم.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





لا سلالات جديدة في مصر

وفي الساعات الأخيرة، أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لرصد أي سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر.



وشددت الوزارة على امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، مُشيرةً إلى حرص الوزارة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية لمنع دخوله للبلاد



ارتفاع نسبة التعافي من كورونا

فيما كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـــ 73.5 % .





حالات الفطر الأسود وكورونا

كما قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر، وحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لافتا أن الفطر الأسود يهاجم الأنف والفم والعين وحال وصوله إلى المخ تحدث الوفاة.





وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد رحيم، باحث في علم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة: "في بداية أزمة كورونا لم يظهر الفطر الأسود، لأن الجهاز المناعي للإنسان كان يساعد الجسم على التغلب على الفطريات، لكن حدثتة بعض التحورات لفيروس كورونا التي أدت إلى تثبيط الجهاز المناعي للإنسان أي أن كفاءته قلت ولم يعد يعمل بشكل كاف لصد البكتيريات، وهو ما يسمح للفطر الأسود أو الفطريات أو البكتيريات الأخرى بأن تنشط في جسم الإنسان".





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



